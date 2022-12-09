МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Евросоюз намерен ограничить вещание российских СМИ в Африке и на Ближнем Востоке путем введения санкций в спутниковой области, сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Европарламенте. Великобритания планирует объявить о новом пакете санкций против России

Как пояснил депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек, французская компания Eutelsat и люксембургская SES входят в число крупнейших мировых спутниковых провайдеров, у которых есть контракты с российскими СМИ на вещание в Африке, Индии и на Ближнем Востоке, где поддержка Украины и антироссийских санкций ограничена. Сейчас Еврокомиссия, по его словам, "ищет законные способы помешать поставщикам спутниковой связи прекратить продавать свои услуги клиентам из РФ".

При этом он напомнил, что организация "Репортеры без границ" уже подала в суд на французского регулятора СМИ Arcom, который разрешил Eutelsat транслировать "Россия 1", "Первый канал" и НТВ.

"Однако, поскольку французскому государству принадлежит 22% акций Eutelsat, потребуется политическое, а не судебное давление, чтобы заставить компанию расторгнуть соглашение с российскими вещателями", — заключил Бек.