МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Еврокомиссии следует усилить контроль над Twitter, после того как владельцем платформы стал миллиардер Илон Маск, заявил госсекретарь министерства экономики и защиты климата Германии Свен Гигольд. Еврокомиссия одобрила сделку Dufry и Autogrill

После того, как Маск стал владельцем Twitter, были приостановлены учетные записи некоторых журналистов из США. Позднее Маск поделился планами запретить пользователям рекламировать в Twitter свои странички в других соцсетях.

"Общие положения и условия, которые меняются почти ежечасно, ошибочные обоснования обширных ограничений на размещение ссылок и блокировки журналистов угрожают свободе конкуренции и создают риск для свободы слова, информации и печати", — пишет Гигольд в обращении вице-президенту Еврокомиссии Маргрет Вестагер и еврокомиссару по внутреннему рынку Тьерри Бретону. Этот документ Гигольд опубликовал в Twitter.

В качестве госсекретаря, отвечающего за политику в области конкуренции в рамках минэка Германии, Гигольд требует провести проверки, дабы причислить Twitter к компаниям с большим влиянием на рынок, а потому подлежащих ряду таких правил и особых требований, как запрет на препятствие конкуренции.

В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.

В ноябре Twitter разблокировал страницу экс-президента США Дональда Трампа. Затем Маск объявил, что восстановит многие заблокированные аккаунты.