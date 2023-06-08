МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Американская медиакорпорация Fox News заявила, что уволенный в апреле ведущий Такер Карлсон нарушил условия контракта, запустив в июне свое собственное шоу в сети микроблогов Twitter. Об этом пишет портал Axios. Карлсон готовится воевать с Fox News и сотрудничать с Маском, передают СМИ

Соответствующее уведомление в среду юристы Fox направили адвокатам Карлсона. В медиакорпорации ссылаются на то, что в соответствии с условиями контракта услуги Карлсона должны быть "полностью эксклюзивными для Fox".

В свою очередь, адвокаты журналиста заявили, что любые судебные иски со стороны Fox нарушат его права, закрепленные в Первой поправке к конституции США.

"Они хотят лишить Такера Карлсона права свободно говорить, потому что он воспользовался социальными сетями, чтобы поделиться своими мыслями о текущих событиях", — заявил адвокат Карлсона Брайан Фридман.

В своем первом выпуске в новом формате Карлсон прокомментировал разрушение Каховской ГЭС. По его словам, любой честный человек, изучив доказательства, сделает заключение, что за это несет ответственность Украина.

Fox News сообщил 24 апреля, что Карлсон уходит с канала. Fox News заявил, что такое решение было обоюдным для ведущего и канала. Как отмечал Axios, ряд законодателей-республиканцев приветствовали уход Карлсона, так как считают, что им будет проще помогать Украине. Журналист критически относился к оказанию помощи Киеву. Согласно некоторым республиканцам, риторика Карлсона в отношении ситуации на Украине часто ставила их в затруднительное положение.