МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Запрещенная в России экстремистская организация Meta* в четверг запустила новый сервис текстовых сообщений Threads, призванный потеснить Twitter, который принадлежит американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску. Маск ограничил чтение постов в Twitter

Согласно описанию на странице нового приложения в онлайн-магазине App Store, сервис доступен для загрузок с 6 июля и предназначен для "обмена идеями и трендами с помощью текста". Threads станет третьим сервисом в портфеле принадлежащей Meta* компании Instagram* Inc., куда вошла одноименная соцсеть, также запрещенная в России и признанная экстремистской, и фоторедактор Layout.

"Threads — это место, где собираются сообщества, чтобы обсудить всё: от волнующих вас сегодня тем до того, что будет в тренде завтра", — указано в аннотации. Приложение будет поддерживать более 30 языков, среди которых английский, китайский и русский. Его интерфейс, как можно судить из приведенных на странице изображений, имеет схожие черты с Twitter, вплоть до синих значков с галочкой, подтверждающих наличие у пользователей верификации.

Именно Twitter считается главным конкурентом Threads. Новое приложение не призвано конкурировать с родственной ему социальной сетью Facebook*, признанной в России экстремистской и запрещенной, чья доля в мире оценивается на уровне почти в 64% по данным аналитического портала Statcounter. На втором месте по популярности находится Instagram* (13,9% мирового рынка социальных сетей), а вот на третьем — Twitter (12,2% рынка).

Но несмотря на отставание, именно Twitter пользуется бесспорной популярностью в США и Европе для обмена новостями среди политиков и журналистов и даже череда массовых сокращений и изменений в политике соцсети, инициированных Маском, не смогли изменить пристрастий аудитории.

Инвесторы с оптимизмом смотрят на перспективы Meta*, чьи акции на американском рынке в среду выросли немногим менее чем на 3%. Что касается Twitter, то ожидания рынка на скорое появление конкурента оценить невозможно — после покупки Маском компания провела делистинг в ноябре 2022 года.

*Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ