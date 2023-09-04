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Антон Фролов стал вице-президентом VK по искусственному интеллекту
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Должность вице-президента VK по искусственному интеллекту (ИИ), контентным и рекомендательным сервисам занял руководитель "Дзена" Антон Фролов — он будет заниматься технологиями... ПРАЙМ, 04.09.2023
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Должность вице-президента VK по искусственному интеллекту (ИИ), контентным и рекомендательным сервисам занял руководитель "Дзена" Антон Фролов — он будет заниматься технологиями ИИ, построением единой платформы для рекомендаций и поиска контента для всех продуктов VK, сообщили в компании.
"В новом статусе он будет заниматься технологиями искусственного интеллекта, построением единой платформы для рекомендаций и поиска контента для всех продуктов VK. Новую должность Антон будет совмещать с позицией СЕО "Дзена", — сказали в VK.
В компании также отметили, что назначение соответствует стратегии VK, которая направлена "на укрепление технологического лидерства компании на российском рынке".
В ответ на вопрос РИА Новости о предшественнике Фролова на этой должности, в пресс-службе VK рассказали, что "Андрей Калинин покидает компанию и продолжит заниматься развитием передовых технологий искусственного интеллекта за периметром холдинга".
Фролов начал свою карьеру в "Лаборатории Касперского", где занимался развитием технологий почтового антиспама. С 2014 года он занимался развитием "Яндекс.Переводчик" и "Поиск Яндекса". В 2018 году он начал работать с командой "Дзена".