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Илон Маск восхитился петербургским метро
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Американский предприниматель, владелец компаний SpaceX и X (бывший Twitter — прим. ред) восхитился видом станции "Автово" петербургского метрополитена. "Вот так должны выглядеть... ПРАЙМ, 19.10.2023
медиа, транспорт, бизнес, новости, мир, россия, илон маск, метро
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Американский предприниматель, владелец компаний SpaceX и X (бывший Twitter — прим. ред) восхитился видом станции "Автово" петербургского метрополитена.
"Вот так должны выглядеть станции метро", говорилось в публикации канала Cultural Critic с видео со станции метро Санкт-Петербурга. Маск прокомментировал пост эмодзи, означающим стопроцентное согласие.
Станцию "Автово" Санкт-Петербургского метрополитена открыли в 1955 году, она входит в состав Кировско-Выборгской линии метро. В 2011 году станцию внесли в государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. В 2014 году британский The Guardian внес станцию в список десяти самых красивых станций метро в мире.