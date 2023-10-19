МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Американский предприниматель, владелец компаний SpaceX и X (бывший Twitter — прим. ред) восхитился видом станции "Автово" петербургского метрополитена. Маск опроверг информацию о блокировке сети X в Европе

"Вот так должны выглядеть станции метро", говорилось в публикации канала Cultural Critic с видео со станции метро Санкт-Петербурга. Маск прокомментировал пост эмодзи, означающим стопроцентное согласие.

Станцию "Автово" Санкт-Петербургского метрополитена открыли в 1955 году, она входит в состав Кировско-Выборгской линии метро. В 2011 году станцию внесли в государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. В 2014 году британский The Guardian внес станцию в список десяти самых красивых станций метро в мире.