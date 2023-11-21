МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Средний чек россиян на поход в кино в январе-октябре текущего года снизился более чем на 20% год к году, составив 724 рубля, показало исследование банка "Русский Стандарт" для РИА Новости. Киносборы российских фильмов выросли в два раза

"Средний чек на поход в кинотеатр у россиян (сюда входит и покупка билета, и традиционного перекуса: попкорн, напитки, комбо-наборы) снизился до 724 рублей с 927 рублей годом ранее", — показал анализ всех операций по картам банка в сегменте "кинотеатры" в январе-октябре 2023 и 2022 года.

При этом средняя сумма платежа за онлайн-кинотеатры (сюда входят подписки на просмотр фильмов и сериалов в различных интернет-сервисах) осталась практически неизменна – 384 рубля против 387 рублей годом ранее.

При этом статистика подтвердила любовь россиян к походам на премьеры в новогодние каникулы. Так, по данным банка, именно на январь пришлось самое большое количество платежей по картам на офлайн-кинотеатры. Пик по числу платежей за онлайн-кинотеатры в текущем году пришелся на май.

Также выяснилось, что общий средний "мужской" чек на кино выше "женского" – 487 рублей против 399 рублей соответственно. При этом число покупок в этой категории у представителей обоих полов практически одинаковое.

Чаще всего по картам банка на кино тратят россияне 31-40 лет (34,5% от общего числа платежей), на втором месте – россияне 41-50 лет (31,5%), на третьем – клиенты 51-60 лет (17,3%).