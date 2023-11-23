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Минюст раскрыл штрафы за распространение сведений о иноагентах
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Министерство юстиции России будут штрафовать на 300-500 тысяч за распространение материалов иноагентов и за отсутствие маркировки, сообщил замминистра юстиции Олег Свириденко на... ПРАЙМ, 23.11.2023
медиа, бизнес, новости, россия, минюст рф, штрафы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Министерство юстиции России будут штрафовать на 300-500 тысяч за распространение материалов иноагентов и за отсутствие маркировки, сообщил замминистра юстиции Олег Свириденко на конференции "Державинские чтения".
"Сейчас-то мы просто направляем письма (с предупреждением — прим. ред.) А после того, как появится постановление правительства и приказ, мы будем уже реагировать и пополнять наш бюджет этими нарушителями, если они будут нарушать", — уточнил Свириденко.
По его словам, речь идет об аффилированных с иноагентами гражданах и любых способах распространения материалов иностранных агентов: книги, интернет-каналы, мессенджеры.
Согласно данным Министерства юстиции, к концу 2022 года в единый реестр были включены сведения о 861 человеке, аффилированном с иноагентами.