МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Министерство юстиции России будут штрафовать на 300-500 тысяч за распространение материалов иноагентов и за отсутствие маркировки, сообщил замминистра юстиции Олег Свириденко на конференции "Державинские чтения". Путин принял закон о сроке сообщения Минюст об изменениях в сведениях

"Сейчас-то мы просто направляем письма (с предупреждением — прим. ред.) А после того, как появится постановление правительства и приказ, мы будем уже реагировать и пополнять наш бюджет этими нарушителями, если они будут нарушать", — уточнил Свириденко.

По его словам, речь идет об аффилированных с иноагентами гражданах и любых способах распространения материалов иностранных агентов: книги, интернет-каналы, мессенджеры.

Согласно данным Министерства юстиции, к концу 2022 года в единый реестр были включены сведения о 861 человеке, аффилированном с иноагентами.