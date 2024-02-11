МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц ослушался приказа США, посмотрев интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Захарова раскрыла, как Запад использует "полезных" россиян за рубежом

Ранее Шольц на совместном с президентом США Джо Байденом брифинге в Белом доме назвал интервью Путина "абсурдным" и обвинил российского лидера во лжи "об истории" украинского конфликта.

"Шольц ослушался приказа США не смотреть интервью. Если он будет чаще нарушать инструкции Белого дома, возможно, выведет Германию из кризиса", — сказала Захарова в комментарии KP.RU.

Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 172 миллиона, а в YouTube набрало более 10,4 миллиона просмотров. Интервью также появилось на сайте Кремля.

В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности РФ не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.