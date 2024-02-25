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Комикс об украинских свиносолдатах вызвал скандал в Латвии
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Совет общественных электронных СМИ Латвии призвал омбудсмена Анду Рожукални дать оценку "свинокомиксу", опубликованному порталом LSM, где украинские солдаты изображены в образе... ПРАЙМ, 25.02.2024
медиа, бизнес, новости, латвия, украина, сво
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Совет общественных электронных СМИ Латвии призвал омбудсмена Анду Рожукални дать оценку "свинокомиксу", опубликованному порталом LSM, где украинские солдаты изображены в образе свиней. Об этом пишет Delfi.
Публикация вызвала широкую критику со стороны пользователей. Люди подчеркнули, что подобный контент неуместен, особенно во вторую годовщину начала конфликта.
Президент страны Эдгар Ринкевич отметил в соцсети X по этому поводу, что "шутить можно и нужно, но важен и контекст".
Первоначально редакция LSM отреагировала на возмущение пользователей, пояснив, что в периодическом комиксе свиньи традиционно выступают в различных образах — строителя, пассажира поезда, участника спортивных игр. Однако позже было опубликовано пояснение главного редактора Марты Церавас, признавшей, что портал создал "свинокомикс" об украинском конфликте "не в том месте и не в то время".
"Приносим свои извинения, мы не хотели никого обидеть", — заявила Церавас. Публикация с портала была удалена.