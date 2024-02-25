МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Совет общественных электронных СМИ Латвии призвал омбудсмена Анду Рожукални дать оценку "свинокомиксу", опубликованному порталом LSM, где украинские солдаты изображены в образе свиней. Об этом пишет Delfi. Латвия запретила импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии

Публикация вызвала широкую критику со стороны пользователей. Люди подчеркнули, что подобный контент неуместен, особенно во вторую годовщину начала конфликта.

Президент страны Эдгар Ринкевич отметил в соцсети X по этому поводу, что "шутить можно и нужно, но важен и контекст".

Первоначально редакция LSM отреагировала на возмущение пользователей, пояснив, что в периодическом комиксе свиньи традиционно выступают в различных образах — строителя, пассажира поезда, участника спортивных игр. Однако позже было опубликовано пояснение главного редактора Марты Церавас, признавшей, что портал создал "свинокомикс" об украинском конфликте "не в том месте и не в то время".

"Приносим свои извинения, мы не хотели никого обидеть", — заявила Церавас. Публикация с портала была удалена.