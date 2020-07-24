МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Член Общественной палаты и глава федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направил на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина обращение о введении дополнительного сбора с прибыли от продаж алкоголя и табака. Как сообщает RT, вырученные деньги предлагается направить на развитие здравоохранения.

Предложение направлено главе правительства.

Как пояснил автор инициативы, предприятия розничной торговли получают крупные доходы от продажи алкогольной и табачной продукции. В это время социальная нагрузка от злоупотребления этими видами товаров приходится на государство, в частности — на систему здравоохранения.

По оценкам "Трезвой России", экономические потери страны от этого составляют до 5% ВВП.

Предложение подразумевает, что с магазинов будут взимать 30% от прибыли табачной и алкогольной продукции (после уплаты всех других налогов), которые будут поступать на развитие системы здравоохранения в бюджеты субъектов РФ.

Как это скажется на цене? По мнению авторов предложения, цены на алкоголь и сигареты нельзя будет повышать больше чем на 10%.

Напомним, что ранее на этой неделе Минфин предлагал повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия в России с 1 января 2021 года.