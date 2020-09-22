МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. "Газпром нефть" находится в диалоге с правительством по вопросу изменения налогового режима в нефтяной отрасли, надеется на компромиссное решение, которое будет эффективным для всех сторон, сообщили в пресс-службе компании в ответ на запрос прокомментировать последние инициативы кабмина по налогам в "нефтянке".

"Компания находится в диалоге с правительством в части обсуждения изменений налогового режима для нефтяной отрасли. Предложения находятся в стадии оценки, озвучивать их компания считает преждевременным", — сообщила пресс-служба.

"При этом "Газпром нефть" положительно оценивает эксперимент с введением НДД, поскольку он позволял развивать проекты со сложными запасами, разработка которых при других налоговых параметрах была бы в принципе нерентабельной, и надеется, что отрасль и правительство придут к компромиссному решению, которое окажется эффективным как для бизнеса, так и для бюджета", — добавили в компании.