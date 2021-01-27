МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Правительство изучает возможность снижения ставки НДС для рестораторов и отельеров, рассказали "Известиям" два федеральных чиновника и близкий к кабмину источник. Названы последствия снижения НДС для российских ресторанов

По словам двух из них, ФНС рассчитывает, как изменение налога может отразиться на доходах бюджета, и как существенно это подстегнет бизнес.

"Тестируются разные сценарии, причем не только по НДС. Базовый вариант по ставке — 10%. Но пока окончательных расчетов нет", — заявил близкий к правительству источник.

Он добавил, что ФНС анализирует общеотраслевую налоговую нагрузку и пытается рассчитать, насколько поможет понижение ставки НДС и каким оно должно быть.

По словам федерального чиновника, доклад в Минфин будет представлен в течение месяца. Концептуально ведомство эту инициативу не поддерживает, заверил другой федеральный чиновник. По мнению Минфина, рестораны и отели не относятся к числу отраслей с плачевным финансовым положением даже после пандемии.