МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Министерство финансов России Российский договорилось с десятками стран о пересмотре двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН), пишет газета "Ведомости".

Отмечается, что 34 страны фактически согласились повысить налоги ради отношений с Москвой.

Все те страны, кто согласился на пересмотр условий СИДН, участвуют в многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к соглашениям по налогам. Это делается в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения стран(конвенция MLI). Конвенция предусматривает проверку целей выплат по доходам конкретному получателю, а именно — в налоговую структуру конкретной страны.

Власти государства, где зарегистрирована компания-источник налоговых выплат, хотят убедиться, что регистрация получателя денег в определенной юрисдикции вызвана экономическими соображениями, а не стремлением оптимизировать свое налогообложение, то есть, снизить налоговую базу.

Как заявили опрошенные газетой юристы, конвенция MLI в целом направлена на постепенное изменение СОИД по всему миру. Это будет сделано, чтобы исключить возможности ухода от уплаты налогов. В то же время международное соглашение, к которому уже присоединились свыше 100 стран, предусматривает индивидуальный подход для каждого участника. Обычно страны, которые хотят изменить СИДН, договариваются напрямую со второй страной-стороной.