МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который продляет до 31 марта 2021 года срок перехода с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на упрощенную систему налогообложения. Госдума смягчила требования валютного контроля при экспорте

Документ разрешает организациям и индивидуальным предпринимателям, применявшим ЕНВД в четвертом квартале 2020 года и отвечающим установленным требованиям, не позже 31 марта уведомить налоговый орган о переходе на упрощенную систему налогообложения с 1 января 2021 года. При этом организация имеет право перейти на "упрощенку", если за девять месяцев 2020 года ее доходы, попадавшие под общий режим налогообложения, не превысили 112,5 миллиона рублей.

Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением некоторых других норм, которые начнут действовать позже.

Из 1,3 миллиона налогоплательщиков, которые раньше применяли ЕНВД, 60 тысяч не заявили о переходе на другой режим налогообложения, причем больше половины этих компаний не действуют или закрываются, говорил в понедельник на заседании комитета по бюджету и налогам его глава Андрей Макаров. Компании, которые не подали заявление о переходе на патент или на упрощенку, автоматически должны перейти на общий режим, напомнил он.

Российский бизнес с 1 января 2021 года больше не может применять ЕНВД. Этот режим были вправе использовать предприниматели в отдельных видах деятельности — розничной торговле, общественном питании и ряде услуг. Налог платился с вмененного им фиксированного дохода, при этом реально полученный доход значения не имел.

Вместо ЕНВД налогоплательщикам предложили перейти на другие льготные режимы — упрощенную систему налогообложения, патентную систему или налог на профессиональный доход. Заявление на переход нужно было подать до конца 2020 года. При этом в январе Федеральная налоговая служба сообщила о продлении до 1 февраля срока подачи уведомления о переходе на упрощенную систему.