МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России создает специальную инспекцию для VIP-клиентов. Таким образом, считать налоги очень богатых россиян будут отдельно, пишет издание VTimes.

Отмечается, что инспекция будет заниматься налогами россиян, чьи доходы превышают 500 миллионов рублей в год.

В настоящее время подразделения в регионах РФ (по месту регистрации налогоплательщиков) занимаются проверкой данных об их доходах, активах и сложных операциях.

Однако, пишет издание со ссылкой на собеседника, органам на местах не хватает информации.

Как заявил в беседе с изданием сотрудник налоговых служб, даже когда данные о финансовых счетах российских налоговых резидентов, которые находятся за рубежом, попадают в региональные инспекции, местные служащие ФНС не всегда знают, что с ними делать. Качество проверок налоговых органов в регионах не всегда высокое.

Перед новой инспекцией будет стоять задача: собирать досье на богатых россиян для более точной оценки их налогов.

Как прокомментировал старший юрист налоговой практики UFG Wealth Managment Роман Исаков, Централизация сбора данных о доходах состоятельных граждан усилит контроль за движениями их капиталов.

Но пока остается неизвестным, каким образом будет работать налоговая VIP-инспекция.