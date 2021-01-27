ФНС создает особую инспекцию для подсчета налогов богачей
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России создает специальную инспекцию для VIP-клиентов. Таким образом, считать налоги очень богатых россиян будут отдельно, пишет издание VTimes.
Отмечается, что инспекция будет заниматься налогами россиян, чьи доходы превышают 500 миллионов рублей в год.
В настоящее время подразделения в регионах РФ (по месту регистрации налогоплательщиков) занимаются проверкой данных об их доходах, активах и сложных операциях.
Однако, пишет издание со ссылкой на собеседника, органам на местах не хватает информации.
Как заявил в беседе с изданием сотрудник налоговых служб, даже когда данные о финансовых счетах российских налоговых резидентов, которые находятся за рубежом, попадают в региональные инспекции, местные служащие ФНС не всегда знают, что с ними делать. Качество проверок налоговых органов в регионах не всегда высокое.
Перед новой инспекцией будет стоять задача: собирать досье на богатых россиян для более точной оценки их налогов.
Как прокомментировал старший юрист налоговой практики UFG Wealth Managment Роман Исаков, Централизация сбора данных о доходах состоятельных граждан усилит контроль за движениями их капиталов.
Но пока остается неизвестным, каким образом будет работать налоговая VIP-инспекция.
https://1prime.ru/nalogy/20210127/832907752.html