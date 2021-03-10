МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект об отмене НДФЛ при доходе менее 204 тысяч рублей в год. От подоходного налога планируют освободить тех граждан, доход которых составляет 17 тысяч рублей в месяц, а для всех остальных вводится новая прогрессивная шкала, растущая в зависимости от размера годового дохода. Об этом сообщает "Лента.ру". Эксперт рассказал, кому придется платить огромные налоги на жилье

В пояснительной записке к документу упоминается о том, что "реализация предлагаемой системы налогообложения позволит не только повысить доходы мало- и среднеобеспеченных групп населения, смягчить социальное неравенство, но и увеличить налоговые поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации".

Автором инициативы является депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов. Он предложил оставить ставку в 13% для доходов до 204 тысяч рублей, а для тех, кто в год зарабатывает больше пяти миллионов, она вырастет до 15%. Для доходов свыше 10 миллионов она будет составлять 1,3 миллиона рублей плюс 25% с суммы, превышающей 10 миллионов рублей, а для доходов свыше 100 миллионов рублей в год — 23,8 млн рублей плюс 35% с суммы, превышающей 100 миллионов рублей.

С 2021 года в России с 13 до 15% выросли ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для богатых граждан, чей годовой доход превышает пять миллионов рублей. В законе предусмотрено несколько исключений. Например, прежней ставка осталась для случаев продажи личного имущества.