МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Отмена налога на движимое имущество в России породила множество судебных споров, решить эту проблему можно, вернув такое имущество в объект налогообложения, сообщил РИА Новости руководитель направления "Налоговая политика" Центра стратегических разработок Левон Айрапетян. Российский бизнес ждет внедрения единого налогового платежа

"Дискуссия по вопросу необходимости возврата движимого имущества в объект налогообложения налогом на имущество организаций при одновременном снижении текущей налоговой ставки поднимается как Минфином России, так и бизнесом", — говорит эксперт.

В марте глава "Опоры России" Александр Калинин обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой не возвращать налог на движимое имущество, который был отменен с 2019 года. В Минфине позднее сообщали, что вернуть налог предлагало бизнес-сообщество, однако власти пока не приняли никаких решений, вопрос будет дополнительно прорабатываться.

Айрапетян отмечает, что сейчас из-за сложности отнесения имущества к движимому или недвижимому возникает множество судебных споров. "В судебной практике споры о переквалификации движимого имущества в недвижимое возникают как правило из-за признания такого имущества неотъемлемой технологической (функциональной) частью более сложного объекта, признаваемого недвижимым (например, производственного комплекса), что влечет признание всех элементов этого имущества недвижимым", — указывает он. Участники рынка поддержали идею о новой налоговой льготе для дивидендов

Наиболее известным и значимым по вопросу переквалификации он назвал дело "Лесозавода 25". "Верховный суд РФ в определении по этому делу привел другие критерии оценки движимого и недвижимого имущества для целей налогообложения, а также расставил приоритеты среди применяемых норм законодательства", — рассказал эксперт.

Тем не менее, после данного определения в судебной практике продолжает наблюдаться применение используемых ранее оснований для переквалификации, добавляет он. "Таким образом, неоднозначная судебная практика, к которой в одном из своих писем 2020 года ФНС России предлагает обращаться при исчислении налога на имущество организаций, не вносит нужную ясность, поэтому вопрос об объекте налогообложения по-прежнему достаточно остро стоит для бизнеса", — отмечает Айрапетян.

По его словам, возвращение движимого имущества в состав объекта налогообложения снимет проблему. "Вероятно, в ближайшей перспективе станет понятно, удалось ли бизнесу и государству найти консенсус-решение", — заключил эксперт.