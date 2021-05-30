2021-05-30T12:27:00+03:00
2021-05-30T12:27:04+03:00
2021-05-30T12:27:00+03:00
2021
https://1prime.ru/nalogy/20210530/833793217.html
Минфин высказался о налоговых изменениях в нефтяной отрасли
Налоги
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Минфин РФ не видит необходимости оперативно вносить изменения в налоговый режим для нефтяной отрасли, заявил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов по итогам... ПРАЙМ, 30.05.2021
нефтяная отрасль, налоги, минфин рф, новости, экономика, налоги, энергетика, нефть
https://1prime.ru/images/83378/02/833780270.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83378/02/833780270.jpg
https://1prime.ru/images/83378/02/833780269.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83378/02/833780269.jpg
https://1prime.ru/images/83378/02/833780261.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83378/02/833780261.jpg
https://1prime.ru/energy/20210529/833791070.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ не видит необходимости оперативно вносить изменения в налоговый режим для нефтяной отрасли, заявил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов по итогам совещания по вопросам налогообложения нефтегазовой отрасли в Сургуте, которое прошло 29 мая.
"В целом сейчас нет необходимости оперативно вносить изменения в налоговый режим для нефтяной отрасли, так как в текущем году наблюдаются высокие показатели ее доходности, превышающие уровни как 2020, так и 2019 года", — приводит слова Сазанова пресс-служба Минфина.
Он отметил, что этому способствуют благоприятная ценовая конъюнктура на энергоносители и курс рубля.
Сазанов также добавил, что Западная Сибирь обладает большим ресурсным потенциалом, и необходимо найти варианты его полной реализации. "Как сегодня было отмечено на совещании, в Западной Сибири, в частности, в ХМАО, есть большой ресурсный потенциал, который сейчас не используется по причине неэффективности добычи. Нам необходимо искать варианты, как реализовать этот потенциал в полном объеме. В этом направлении мы будем работать совместно с коллегами из Госдумы, Совета Федерации и нефтяных компаний", – сказал замминистра.