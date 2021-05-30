МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ не видит необходимости оперативно вносить изменения в налоговый режим для нефтяной отрасли, заявил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов по итогам совещания по вопросам налогообложения нефтегазовой отрасли в Сургуте, которое прошло 29 мая. Минэнерго и Минфин создадут рабочую группу по налогам

"В целом сейчас нет необходимости оперативно вносить изменения в налоговый режим для нефтяной отрасли, так как в текущем году наблюдаются высокие показатели ее доходности, превышающие уровни как 2020, так и 2019 года", — приводит слова Сазанова пресс-служба Минфина.

Он отметил, что этому способствуют благоприятная ценовая конъюнктура на энергоносители и курс рубля.

Сазанов также добавил, что Западная Сибирь обладает большим ресурсным потенциалом, и необходимо найти варианты его полной реализации. "Как сегодня было отмечено на совещании, в Западной Сибири, в частности, в ХМАО, есть большой ресурсный потенциал, который сейчас не используется по причине неэффективности добычи. Нам необходимо искать варианты, как реализовать этот потенциал в полном объеме. В этом направлении мы будем работать совместно с коллегами из Госдумы, Совета Федерации и нефтяных компаний", – сказал замминистра.