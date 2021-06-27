МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил до 30 декабря законодательно закрепить освобождение малого и среднего бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения, от представления налоговой декларации, сообщается на сайте Кремля. Россияне смогут продать недорогую квартиру без налоговой декларации

"Правительству РФ совместно с Госдумой обеспечить доработку и принятие в первоочередном порядке проекта федерального закона "О внесении изменений в главу 262 Налогового кодекса", — говорится в тексте поручений.

Проект предусматривает "освобождение налогоплательщиков, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения и использующих контрольно-кассовую технику, от обязанности представлять налоговую декларацию".

Помимо этого, президент поручил правительству до 30 июня доложить о мерах по освобождению от НДС малого бизнеса в сфере общепита, если годовая выручка не превышает двух миллиардов рублей, сообщается на сайте Кремля.

"Обеспечивать начиная с 2022 года реализацию пилотного проекта по предоставлению юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые оказывают услуги общественного питания и среднесписочная численность работников каждого из которых не превышает 1500 человек, права применять общий режим налогообложения, предусматривающий: освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость, в случае если годовая выручка каждого такого юридического лица или индивидуального предпринимателя не превышает двух миллиардов рублей", — говорится в тексте поручений по итогу ПМЭФ.

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