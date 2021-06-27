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2021
https://1prime.ru/nalogy/20210627/834045486.html
Минфин разъяснил, кто должен платить земельный налог
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Налог на землю обязаны платить физлица и компании, у которых имеются участки земли на правах собственности, постоянного пользования или в виде наследуемого имущества, сообщила... ПРАЙМ, 27.06.2021
земля, налоги, недвижимость, минфин рф, недвижимость, новости, экономика, налоги, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Налог на землю обязаны платить физлица и компании, у которых имеются участки земли на правах собственности, постоянного пользования или в виде наследуемого имущества, сообщила "Бухгалтерия". Данные права нужно зарегистрировать в порядке, установленном законом (письмо Министерства финансов № 03-05-05-02/43269 от 03.06.2021 — ред.)
Иными словами, налог на землю платит лицо, числящееся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Речь идет о лицах, обладающих:
- Правом собственности;
- Правом постоянного (бессрочного) использования;
- Правом пожизненного наследуемого владения на земельный участок.
Такой человек, либо организация, обязана заплатить налог со дня регистрации собственности, говорится в письме Минфина.
Помимо этого, издание сообщает, что компании с 2021 года обязаны представлять в ФНС сообщения о наличии в собственности земли и транспорта, если им не рассчитали налог на них. Налоговая утвердила специальную форму для сообщения о наличии объектов налогообложения.
Сведение о наличии неучтенных объектов нужно заполнять на основании документов, подтверждающих госрегистрацию земли и транспорта.
ФНС принимает сообщения как в онлайн-формате, так и в бумажном виде.
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