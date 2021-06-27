МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Налог на землю обязаны платить физлица и компании, у которых имеются участки земли на правах собственности, постоянного пользования или в виде наследуемого имущества, сообщила "Бухгалтерия". Данные права нужно зарегистрировать в порядке, установленном законом (письмо Министерства финансов № 03-05-05-02/43269 от 03.06.2021 — ред.)

Иными словами, налог на землю платит лицо, числящееся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Речь идет о лицах, обладающих:

Правом собственности;

Правом постоянного (бессрочного) использования;

Правом пожизненного наследуемого владения на земельный участок.

Такой человек, либо организация, обязана заплатить налог со дня регистрации собственности, говорится в письме Минфина.

Помимо этого, издание сообщает, что компании с 2021 года обязаны представлять в ФНС сообщения о наличии в собственности земли и транспорта, если им не рассчитали налог на них. Налоговая утвердила специальную форму для сообщения о наличии объектов налогообложения.

Сведение о наличии неучтенных объектов нужно заполнять на основании документов, подтверждающих госрегистрацию земли и транспорта.

ФНС принимает сообщения как в онлайн-формате, так и в бумажном виде.

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