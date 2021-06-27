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Центробанк отозвал лицензию у банка из топ-200
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Центробанк России информировал о решении отозвать лицензию у нижегородского банка "Ассоциация", пишет издание "Бухгалтерия". Об отзыве лицензии сообщается на сайте ЦБ. Как... ПРАЙМ, 27.06.2021
банки, отзыв лицензии цб, цб рф, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Центробанк России информировал о решении отозвать лицензию у нижегородского банка "Ассоциация", пишет издание "Бухгалтерия". Об отзыве лицензии сообщается на сайте ЦБ.
Как утверждает регулятор, лицензия на банковские операции отзывается у финансовой организации с понедельника, 29 июля.
Согласно рейтингу банков, "Ассоциация" была на 170 месте по величине активов в банковской системе России.
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