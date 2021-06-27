МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Центробанк России информировал о решении отозвать лицензию у нижегородского банка "Ассоциация", пишет издание "Бухгалтерия". Об отзыве лицензии сообщается на сайте ЦБ.

Как утверждает регулятор, лицензия на банковские операции отзывается у финансовой организации с понедельника, 29 июля.

Согласно рейтингу банков, "Ассоциация" была на 170 месте по величине активов в банковской системе России.

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