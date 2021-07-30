МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ обсуждает идею изъятия сверхприбыли от благоприятной конъюнктуры на сырье, в том числе у металлургов, однако окончательных решений не принято, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов. Правительство окажет помощь МСП и НКО, пострадавшим от пандемии

Ранее в июле агентство Блумберг писало о том, что власти РФ рассматривают возможность долгосрочных изменений в НДПИ, ставки которого могут будут привязаны к ценам на сырье, чтобы сборы повышались вместе с ростом рынка. Агентство также отмечало, что власти РФ обсуждают и другие варианты получения государством части доходов горнодобывающей промышленности.

"Пока вопрос прорабатывается, правительство окончательно не определилось с позицией. Действительно, есть идея о том, что, когда идет резкий рост цен, связанный с сырьевым суперциклом, то часть сверхдоходов изымать. Такой вопрос действительно стоит на повестке дня, но окончательное решение пока не принято", — сказал Сазанов, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли повышение ставки НДПИ для металлургов с 2022 года.

Он напомнил, что в нефтяной отрасли уже есть привязка ставки НДПИ к динамике мировых цен на нефть.

Кабмин РФ 25 июня утвердил введение пошлин на экспорт из России черных и цветных металлов. Пошлины вводятся с 1 августа по 31 декабря 2021 года. Они будут состоять из базовой ставки в 15% и специфического компонента.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил о том, что до конца 2021 года будет разработан постоянно действующей механизм, который бы позволил аккумулировать в бюджете часть прибыли металлургов от сверхблагоприятной конъюнктуры рынка.