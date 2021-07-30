МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Минфину известно о просьбе "Русала" о снижении экспортной пошлины на металл, но с 1 августа мера вступит в силу, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов. Кабмин пока не определился с механизмом изъятия сверхприбыли металлургов

Правительство РФ 25 июня утвердило введение пошлин на экспорт из России черных и цветных металлов. Пошлины вводятся с 1 августа по 31 декабря 2021 года, они будут состоять из базовой ставки в 15% и специфического компонента. Для цветных металлов специфическая пошлина рассчитывалась в зависимости от вида металла. Для меди пошлина составит не менее 1,226 тысячи долларов за тонну, для никеля — не менее 2,321 тысячи долларов, для алюминия — не менее 254 долларов.

На прошлой неделе замгендиректора "Русала" по продажам в РФ, СНГ и Китае Роман Андрюшин сообщил, что потери из-за введения экспортной пошлины на алюминий из России могут составить сотни миллионов долларов, компания может рассмотреть консервацию некоторых производственных мощностей. Отдельные СМИ также сообщили со ссылкой на источники, что "Русал" может отложить анонсированную в мае реорганизацию компании с выделением активов с более высоким углеродным следом в отдельную структуру и сменой названия на AL+.

"Их обращение поступило, мы его прорабатываем. Но с 1 августа пошлина вступит в силу, не изменится", — сказал Сазанов, отвечая на вопрос, поступал ли запрос от "Русала" о снижении пошлины и возможно ли это.

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2020 году пришлось 5,8% мирового производства алюминия и 6,5% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основными акционерами компании являются группа "Эн+" (56,88% акций) и Sual Partners (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении. "Русал" в 2020 году снизил выпуск алюминия на 0,1% — до 3,755 миллиона тонн.