Федеральная налоговая служба сможет накладывать арест на недвижимость и автотранспорт
МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ в случае принятия новых правок к Налоговому кодексу о предварительных обеспечительных мерах получит право на "арест" трех типов имущества, пишет "Коммерсант" со ссылкой на проект документа.
Итак, первым делом за налоговые неплатежи можно будет ограничивать собственника в возможности отчуждать и закладывать недвижимость.
Далее идут автотранспорт, ценные бумаги и "предметы дизайна служебных помещений" (мебель, предметы искусства), а также прочие активы. На готовую продукцию, сырье и материалы это не распространяется.
Авторы инициативы предполагают, что эти новые нормы смягчат действующий порядок, когда налоговики арестовывают счета компаний. Это приводит к остановке бизнеса.
При этом запрет на продажу активов даст возможность остановить их вывод.
Как отмечается в материале, сложившаяся практика такова, что после серьезных претензий ФНС бизнес нередко начинают «растаскивать». За вывод средств борются кредиторы, в том числе банки, бенефициары, а в некоторых случаях и госструктуры. В этом процессе теряют и сами компании, и бюджет. В ведомстве потери за год оценивают в 170 миллиардов рублей.
https://1prime.ru/nalogy/20210730/834340493.html