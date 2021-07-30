МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ в случае принятия новых правок к Налоговому кодексу о предварительных обеспечительных мерах получит право на "арест" трех типов имущества, пишет "Коммерсант" со ссылкой на проект документа. Пенсионерам перечислили, какие налоги им не надо платить

Итак, первым делом за налоговые неплатежи можно будет ограничивать собственника в возможности отчуждать и закладывать недвижимость.

Далее идут автотранспорт, ценные бумаги и "предметы дизайна служебных помещений" (мебель, предметы искусства), а также прочие активы. На готовую продукцию, сырье и материалы это не распространяется.

Авторы инициативы предполагают, что эти новые нормы смягчат действующий порядок, когда налоговики арестовывают счета компаний. Это приводит к остановке бизнеса.

При этом запрет на продажу активов даст возможность остановить их вывод.

Как отмечается в материале, сложившаяся практика такова, что после серьезных претензий ФНС бизнес нередко начинают «растаскивать». За вывод средств борются кредиторы, в том числе банки, бенефициары, а в некоторых случаях и госструктуры. В этом процессе теряют и сами компании, и бюджет. В ведомстве потери за год оценивают в 170 миллиардов рублей.