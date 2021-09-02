МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Сбербанк стал оператором системы tax free и создал платформу для возврата иностранным туристам налога НДС на сделанные в России покупки, сообщил зампред правления банка Анатолий Попов в ходе ВЭФ-2021. ВТБ планирует продать пакет в "Русгидро"

"Сбер стал оператором системы Tax Free и создал технологическую платформу Sber Tax Free для возврата иностранным туристам налога НДС на покупки, сделанные в России", — приводятся его слова в сообщении кредитной организации.

Основная задача платформы заключается в организации бесперебойного взаимодействия между всеми участниками процесса возмещения налогов: туристом, организациями розничной торговли, Федеральной налоговой системы и Федеральной таможенной службы.

"Система tax free выгодна для всех её участников. Туристам она позволяет экономить на покупках, а торговой организации — благодаря рекламе, промокампаниям и онлайн-поиску — обеспечивает дополнительный трафик, а также рост среднего чека, повышение узнаваемости и улучшение репутации бренда. Торговая организация может подключиться к системе Sber Tax Free и выполнять все операции онлайн. Наше техническое решение выполнено в интуитивно понятном интерфейсе и не требует специального обучения персонала", — прокомментировал Попов. Греф назвал "путинские" выплаты пенсионерам вызовом для команды Сбера

Система tax free начала действовать в России в 2018 году. Вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Система tax free в России пилотируется Минпромторгом в 16 регионах: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Калининградская, Псковская, Новгородская, Ростовская, Волгоградская, Самарская, Свердловская области, республики Татарстан и Мордовия, Краснодарский, Хабаровский и Приморский края.

Система возврата налога распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретённые в течение одного дня на сумму не меньше 10 тысяч рублей. Tax free не действует в отношении подакцизных товаров (таких, например, как алкоголь и табак). Также налог невозможно компенсировать при покупке любых товаров через интернет.

Осенью 2019 года в России стартовал эксперимент по переводу системы tax free полностью в электронный формат. По мнению кабмина, это позволит сделать процесс возврата НДС с покупок, которые совершают иностранцы в России, максимально простым и удобным.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.