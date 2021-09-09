МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Доход от сдачи любых вторичных ресурсов населением не должен облагаться налогом, принятие решения об этом может привести к появлению целого сектора экономики, считает глава Российского экологического оператора Денис Буцаев, слова которого приводятся в сообщении РЭО. В РЭО увидели новый источник прямого дохода для россиян

Ранее члены Совета Федерации выступили за отмену НДФЛ для частных лиц при сдаче только стеклянной и пластиковой тары.

"Системное решение проблемы заключается в том, чтобы все вторичные ресурсы, которые сдаются населением, исключать из дохода, получаемого от продажи этих ресурсов, исключать из налоговой базы, налога на доходы физических лиц, а это позволит действительно организовать прием отходов у населения, смотивирует население к такой деятельности, появится целый сектор, который будет генерировать занятость, те же налоги", — приводятся в сообщении слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева.

"И мы будем наблюдать повышение доли отходов, вовлекаемых во вторичный оборот, снижение количества отходов, направляемых на захоронение", — считает он.

Как отмечают в РЭО, с учетом того, что доходы по этой статье минимальные, отмена НДФЛ не нанесет вреда бюджету.

"От отмены НДФЛ при приеме вторичных ресурсов ни бизнес, ни бюджет не пострадают. А если полноценно сформируется сектор экономики, связанный с приемом отходов у населения и их переработкой, то это гарантированно будут и рабочие места, и дополнительные доходы в бюджет от других видов налогов. Поэтому мы считаем, что торможение этой инициативы просто создает ненужные барьеры для развития бизнеса и для пополнения бюджета", — привел доводы Буцаев.