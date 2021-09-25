МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов в ходе встречи Владимира Путина с лидерами партий, прошедших в Госдуму, предложил отменить транспортный налог, а также Единый государственный экзамен. Путин предостерег от возврата к налоговой "уравниловке"

Отмена транспортного налога станет справедливой мерой с учетом неоднократного повышения акцизов на топливо, уточнил Миронов.

Кроме того, депутат предложил вернуть возраст выхода на пенсию для женщин 55 лет, для мужчин — 60 лет.