2021-09-25T17:33:00+03:00
2021-09-25T17:44:57+03:00
2021-09-25T17:33:00+03:00
2021
https://1prime.ru/nalogy/20210925/834804189.html
Миронов предложил отменить транспортный налог
Налоги
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов в ходе встречи Владимира Путина с лидерами партий, прошедших в Госдуму, предложил отменить транспортный налог, а... ПРАЙМ, 25.09.2021
транспорт, сергей миронов, налоги, владимир путин, новости, экономика, налоги
https://1prime.ru/images/83220/99/832209947.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83220/99/832209947.jpg
https://1prime.ru/images/83220/99/832209946.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83220/99/832209946.jpg
https://1prime.ru/images/83220/99/832209938.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83220/99/832209938.jpg
https://1prime.ru/nalogy/20210925/834804212.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов в ходе встречи Владимира Путина с лидерами партий, прошедших в Госдуму, предложил отменить транспортный налог, а также Единый государственный экзамен.
Отмена транспортного налога станет справедливой мерой с учетом неоднократного повышения акцизов на топливо, уточнил Миронов.
Кроме того, депутат предложил
вернуть возраст выхода на пенсию для женщин 55 лет, для мужчин — 60 лет.