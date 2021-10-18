МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 1 августа 2022 года обеспечить принятие поправок в Налоговый кодекс РФ о специальном налоговом режиме на Курильских островах, сообщается на сайте Кремля. Кабмин изучит дополнительные субсидии для авиаперевозок на Дальний Восток

"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Сахалинской области обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих осуществление деятельности новыми организациями, создаваемыми на Курильских островах", — говорится в документе.

Такие организации, согласно поручению, не будут признаваться плательщиками налога на прибыль организаций, земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество организаций. Они смогут применять страховые взносы в размере 7,6% в течение 10 лет и пользоваться режимом свободной таможенной зоны.

Налоговые льготы предусматриваются для любых создаваемых на территории островов компаний, за исключением организаций, оказывающих посреднические услуги, осуществляющих деятельность, связанную с получением пассивных доходов, производство и переработку подакцизных товаров, добычу углеводородного сырья и его переработку, вылов ценных биологических ресурсов. Путин поручил обдумать регулярные транзитные грузоперевозки по Севморпути

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко говорил, что преференциальный налоговый режим на Курильских островах может быть введен с января 2023 года. Он также сообщал, что законопроект может быть внесен в Госдуму до конца текущего года.

Беспрецедентный набор льгот и стимулов для бизнеса на Курильских островах Путин обещал создать, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума в сентябре.