МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Роcсияне, которые официально трудоустроены и выплачивают ипотеку, имеют право на налоговый вычет, напомнил в разговоре с URA.RU рассказал гендиректор Российской гильдии риелторов, руководитель службы контроля качества "Релайт-Недвижимость" Константин Барсуков. Пенсионерам рассказали о новой тактике властей по вопросу пенсий

Вычет можно получить у работодателя, таким образом зарплата будет выдаваться гражданину вместе с НДФЛ, то есть на 13% выше. Такую "прибавку к зарплате" логично будет отправлять на досрочное погашение ипотеки, уменьшая таким образом ипотечную нагрузку, считает эксперт.

Чтобы получить такой вычет, работодателю необходимо будет принести справку от налоговой о праве гражданина на вычет, добавил он.

Читайте также:

Гражданам рассказали, что ждать от рубля на следующей неделе