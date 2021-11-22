МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров видит в серой оплате товаров через денежные переводы меньше потенциального риска, чем при помощи наличных. Apple отзовет iPhone 12 по всему миру

Как пишет РБК со ссылкой Егорова, хотя такие переводы с карту на карту и находятся в сфере внимания службы, контроль за ними не должен превращаться в "набеги" на бытовую деловую активность.

Он пояснил, что налоговый контроль в сфере банковских денежных переводов между физлицами, которые в том числе используются микробизнесом для серой оплаты товаров и услуг, "должен быть достаточно аккуратен, чтобы это не превращалось в набеги на бытовую деловую активность".

"Такого рода платежи находятся в сфере нашего внимания", — ответил он на вопрос издания о том, как ФНС относится к таким транзакциям.

"Все-таки система p2p-переводов имеет большую ценность, потому что она является альтернативой наличным расчетам. Если выбирать между наличными и безналичными расчетами, то, конечно, на государственном уровне интереснее именно такая система расчетов", — отметил Егоров.