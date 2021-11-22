МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Правительство России включило пресноводную живую форель в перечень товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке, — 10% с 1 января, сообщает пресс-служба кабмина. Цены на икру в России взлетели до исторического максимума

"С 1 января 2022 года налог на добавленную стоимость (НДС) при продаже пресноводной живой форели будет снижен с 20% до 10%. Необходимые для этого изменения внесены в перечень продовольственных товаров, облагаемых НДС по ставке 10%, и утверждены постановлением правительства", — говорится в сообщении.

Поясняется, что в перечень вошли ручьевая, озерная и радужная живая форель. При этом льготные налоги при реализации морской форели, а также пресноводной форели в свежем или охлажденном виде применяются с 2004 года.

Постановление правительства подготовлено для реализации новых норм налогового кодекса, которые были приняты в июне и вступят в силу с 1 января следующего года, решение поддержит форелевые хозяйства и поможет создать дополнительные условия для их развития, также отмечает пресс-служба.