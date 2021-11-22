МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Полного отказа от декларации по налогу на доходы физических лиц 3-НДФЛ в ближайшее время ожидать не стоит, поделилась мнением с РИА Новости заместитель руководителя направления "Налоговая политика" ЦСР Динара Ибрагимова. Глава ФНС исключил "набеги" налоговиков на переводы с карты на карту

Глава Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров сообщил в интервью РБК, что в перспективе ведомство планирует отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев.

"Налоговым органам для того, чтобы подтвердить право человека на налоговый вычет по НДФЛ, базово нужны первичные документы, связанные с расходами, по которым предоставляется вычет. Для отказа от деклараций по форме 3-НДФЛ с приложением подтверждающих документов у налоговых органов должен быть источник этих данных помимо самих физических лиц, то есть получение этих данных у поставщиков соответствующих услуг", — указала Ибрагимова.

Она добавила, что по тем видам услуг, по которым достаточно просто получить необходимые сведения, отказ от заполнения декларации 3-НДФЛ для получения вычета будет происходить быстрее. "Например, уже сейчас вступили в силу поправки об упрощенном порядке получения вычетов при покупке жилья, по процентам по ипотеке и по ИИС. Наиболее сложными с точки зрения автоматизации получения налоговых вычетов будут услуги, оказанные иностранными поставщиками, например, иностранными образовательными учреждениями", — считает эксперт.

Ибрагимова отметила, что форма 3-НДФЛ подается налогоплательщиком не только для получения вычетов, но и в случае получения дохода, по которому налог не удерживается налоговым агентом, например, в случае продажи квартиры или при получении доходов из-за рубежа. "Поэтому мы предполагаем, что полного отказа от формы 3-НДФЛ в ближайшее время ожидать не стоит", — заключила эксперт.