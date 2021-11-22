МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) прогнозирует рост поступлений налогов в консолидированный бюджет РФ в 2021 году на 7 триллионов рублей — до 28 триллионов рублей, по итогам десяти месяцев они выросли на 37%, достигнув 23 триллионов рублей, сообщил глава ведомства Даниил Егоров на встрече с президентом Владимиром Путиным. Путин одобрил зачисление в бюджет ПФР средств коррупционеров

"У нас вместе с ростом экономики очень неплохо показывают себя поступления по налогам. Учитывая, что ФНС является администратором 80% всех поступлений всех бюджетов, включая внебюджетные фонды, конечно, нам главное, чтобы стабильно и качественно работала вся система. Уже по итогам 10 месяцев у нас поступления 23 триллиона, что плюс 37% к прошлому году", — сказал Егоров.

Он отметил, что если сравнивать с 2019 годом, то поступления выросли на 23%. "Если говорить о том, как мы видим завершение года, то поступления, по нашим данным, составят 28 триллионов рублей, что плюс 7 триллионов рублей", — добавил глава ФНС.