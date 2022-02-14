МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин направил нескольким крупным нефтяным компаниям и ассоциации независимых нефтедобытчиков "Ассонефть" письмо, в котором призвал выдвинуть дополнительные участки в Западной Сибири для их перевода на режим НДД. Документ есть в распоряжении РИА Новости. Минэнерго и ФАС выступили против роста ставок на водопользование

"Считаем целесообразным рассмотреть дополнительные предложения нефтяных компаний, в случае их наличия, по включению участков недр в периметр режима НДД, расположенных во всех нефтегазоносных провинциях Западной Сибири", — говорится в документе. Предложения ожидались до 11 февраля.

Письмо направлено в адрес "Роснефти", "Газпром нефти", "Сургутнефтегаза", "Русснефти", "Лукойла", ННК и "Ассонефти".

При подготовке проекта о расширении 3-й и 4-й групп режима НДД замминистра финансов Алексей Сазанов говорил, что свои квоты выбрали еще не все компании, но Минфин готов рассмотреть дополнительные участки, если компании их предложат.

Законопроект о распространении режима НДД еще для 27 участков недр в ХМАО и ЯНАО внесен в Госдуму 10 февраля. Депутат Ольга Ануфриева допустила, что ко второму чтению редакция законопроекта может расшириться и под его действие могут попасть и другие месторождения. Изменения, касающиеся четвертой группы, планируется ввести с 2022 года, а третьей группы — с 2023 года.

Режим НДД заработал в РФ с 2019 года в формате эксперимента и включает пять групп. В частности, к третьей группе относятся зрелые месторождения Западной Сибири, Северного Кавказа и Сахалина. В четвертую группу входят новые месторождения Западной Сибири и ряд участков Оренбургской и Самарской областей. В отличие от НДПИ, новый налог взимается с финансового результата — с дохода от продаж за вычетом расходов на добычу и логистику. Ставка НДД — 50%.