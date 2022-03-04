Госдума одобрила новый порядок возбуждения уголовных дел по налогам
Госдума одобрила новый порядок возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Государственная Дума на пленарном заседании в пятницу одобрила в первом чтении правительственный законопроект о запрете возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям без участия налоговых органов.
Законопроект об ограничении возможностей возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям был внесен в Госдуму правительством РФ. Изменения вносятся в уголовно-процессуальный кодекс. Как отметили в кабмине, нормы направлены на снижение нагрузки на предпринимателей в условиях сложившейся геополитической ситуации и санкций.
Проект предусматривает возможность возбуждения уголовных дел следственными органами только по материалам налогового ведомства о возможном наличии в действиях налогоплательщика состава преступления.
Напомним, что ранее правительство внесло в Госдуму ещё ряд инициатив, связанных с поддержкой бизнеса. В их числе – возможность введения в 2022 году моратория на плановые проверки малых и средних предприятий, а также на плановые проверки аккредитованных организаций в сфере информационных технологий до конца 2024 года, возможность осуществлять деятельность без продления лицензии, меры по упрощению процедур госзакупок.
https://1prime.ru/nalogy/20220304/836266183.html
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