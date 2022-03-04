МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Государственная Дума на пленарном заседании в пятницу одобрила в первом чтении правительственный законопроект о запрете возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям без участия налоговых органов. Госдума одобрила отмену НДС на золотые слитки для физических лиц

Законопроект об ограничении возможностей возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям был внесен в Госдуму правительством РФ. Изменения вносятся в уголовно-процессуальный кодекс. Как отметили в кабмине, нормы направлены на снижение нагрузки на предпринимателей в условиях сложившейся геополитической ситуации и санкций.

Проект предусматривает возможность возбуждения уголовных дел следственными органами только по материалам налогового ведомства о возможном наличии в действиях налогоплательщика состава преступления.

Напомним, что ранее правительство внесло в Госдуму ещё ряд инициатив, связанных с поддержкой бизнеса. В их числе – возможность введения в 2022 году моратория на плановые проверки малых и средних предприятий, а также на плановые проверки аккредитованных организаций в сфере информационных технологий до конца 2024 года, возможность осуществлять деятельность без продления лицензии, меры по упрощению процедур госзакупок.