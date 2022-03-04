МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили пакет законов, необходимых для проведения нового этапа амнистии капитала в России. Госдума одобрила новый порядок возбуждения уголовных дел по налогам

Основной закон предусматривает проведение четвертого этапа добровольного декларирования имущества и счетов в банках, обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, защиту их имущественных интересов. Декларация может быть представлена в период с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года.

К параметрам, которые применялись во время третьего этапа, добавится возможность декларирования наличных денежных средств, а также не только ценных бумаг, но и других финансовых активов.

Так, помимо акций или облигаций, можно будет легализовать, например, производные финансовые инструменты: фьючерсные контракты, опционные и другие, пояснял на заседании кабмина 2 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Таким образом, указывал он, правительство поможет бизнесу защитить свои активы в условиях резкого усиления политического давления за рубежом, где объявлена охота за российскими активами.

В конце февраля министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что новая амнистия капитала будет более масштабной, чем в 2015, 2018 и 2019 годах.

Три других закона вносят сопутствующие изменения в Налоговый и Уголовный кодексы, Кодекс об административных правонарушениях. Если гражданин подает специальную декларацию в рамках амнистии капиталов, которая легализует его имущество и денежные средства, с него не будут взыскиваться налоги, обязанность по уплате которых возникла до 1 марта 2022 года. Декларант также освобождается от уголовной и административной ответственности за отдельные нарушения и преступления экономической направленности, совершенные до этой даты. Все эти нормы начнут действовать сразу после опубликования законов.

Одобрен закон, продлевающий до 1 января 2022 года амнистию капиталов и, соответственно, освобождающий физлиц от уголовной ответственности по делам о преступлениях экономической направленности, совершенным до этой даты.

Документ входит в пакет правительственных законопроектов, направленных на поддержку российских граждан и экономики в условиях санкций.

Ранее амнистия капиталов распространялась на соответствующие преступления, совершенные до 1 января 2019 года.

В частности, речь идёт об уголовной ответственности за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, от уплаты налоговых и таможенных платежей, специальных, антидемпинговых или компенсационных пошлин, неисполнение требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.