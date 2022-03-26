МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий с 3 миллионов до 10 миллионов рублей цену легковых автомобилей, начиная с которой они облагаются повышенным транспортным налогом ("налогом на роскошь"). Путин отменил НДФЛ с процентов по вкладам за два года

Закон был опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Он вступит в силу уже с текущего 2022 года, то есть будет иметь обратную силу.

Отмечается, что планка в 3 миллиона рублей была установлена еще в 2014 году. По данным "Автостата", средняя цена нового автомобиля в стране за этот период увеличилась более чем на 80%.

Ранее по российскому законодательству владельцы автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей и возрастом не более трех лет должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,1.

Налог в двойном размере должны платить владельцы машин стоимостью в 5-10 миллионов рублей и возрастом до пяти лет.



Тройной налог — за модели по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом не более 10 лет, а также за модели стоимостью более 15 миллионов рублей и не старше 20 лет.

Новый закон убирает коэффициенты 1,1 и 2. Это означает, что владельцы всех машин стоимостью до 10 миллионов рублей налог будут платить налог по обычной ставке. А тройной налог остается для той же категории — автомобилей по цене 10-15 миллионов рублей не старше 10 лет и моделей дороже 15 миллионов рублей не старше 20 лет.

Полный список машин, попадающих под "налог на роскошь", ежегодно обновляется Минпромторгом.