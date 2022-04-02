МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Организации ряда отраслей, которые пользуются упрощенной системой налогообложения (УСН) и оплатили налог за 2021 год до одобренной в четверг отсрочки (рассрочки) этих платежей, смогут вернуть деньги, для этого необходимо подать соответствующее заявление в Федеральную налоговую службу, рассказали РИА Новости в Минэкономразвития. ФНС разъяснила, как заплатить налог по упрощенной системе

В четверг правительством РФ было принято решение о продлении для малого бизнеса ряда отраслей на полгода сроков уплаты ближайших платежей по УСН с последующей рассрочкой их уплаты в течение еще 6 месяцев. Данное решение затронет около полумиллиона организаций и индивидуальных предпринимателей с численностью работников более 1,5 миллиона человек. Речь идет о предпринимателях, осуществляющих деятельность в обрабатывающем секторе экономики, здравоохранении, культуре, спорте, индустрии красоты, а также турагентствах.

"Деньги можно вернуть или зачесть в счет будущих платежей по налогам, сборам и страховым взносам. Для этого нужно подать заявление в ФНС через личный кабинет налогоплательщика или в электронном виде через телекоммуникационные каналы связи (ТКС)", — рассказали в министерстве, отвечая на вопрос о том, что делать, если платеж уже внесен.

Сумма, которая была уплачена, вернется на банковский счет плательщика в течение одного месяца со дня получения ФНС заявления.

"Общий размер отсроченных платежей по оценке Минэкономразвития России составляет около 37 миллиардов рублей", — добавили в министерстве.