Губернатор ЕАО Гольдштейн предложил освободить от сельхозналога производителей овощей
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн предложил обнулить сельхозналог для производителей, занятых выращиванием овощей, сообщает областное правительство.
"Губернатор ЕАО внёс предложение обнулить сельхозналог для товаропроизводителей, занятых выращиванием овощей – как в закрытом, так и в открытом грунте. Теперь это решение будет прорабатываться со всеми заинтересованными сторонами", — сообщается на официальном сайте правительства области.
Кроме того, по мнению Гольдштейна, земельные участки от муниципальных образований, которые не востребованы, могут быть отданы для выращивания овощей в открытом грунте. Отмечается, что увеличение собственного производства овощей позволит снизить цены в торговых сетях. В период начала сельскохозяйственного сезона губернатор области рекомендовал обратить особое внимание на стоимость запасных частей к технике. Из Ленинского муниципального района поступила жалоба о четырехкратном повышении цен на них, уточнили в правительстве. Надзорные органы проведут проверку и дадут правовую оценку действиям предпринимателей.
Местный кабмин информировал также, что в автономии появится круглогодичный современный тепличный комплекс по выращиванию огурцов и помидоров. Его собираются построить в поселке Смидович. Проект разрабатывает ООО "Дар". Компания успешно работает в сфере сельского хозяйства с 2006 года и занимается выращиванием овощей по всей России.
"На сегодняшний день рассматривается запуск шести проектов в области сельского хозяйства, которые касаются растениеводства, переработки продукции, производства удобрений. Открытие новых предприятий в аграрном сегменте позволит сдержать цены на продукцию и сделать её доступной для жителей региона", – заявил губернатор.
Проект тепличного комплекса в Смидовичском районе планируется реализовывать постепенно — в течение нескольких лет. Уже в 2023 году инвесторы готовы организовать производство овощей на 10 гектарах, а к 2026-му — площадь тепличного комплекса вырастет до 40. Круглогодичный урожай, по расчётам инвесторов, составит 13 тысяч тонн огурцов и 19 тысяч тонн помидоров.
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