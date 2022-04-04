МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн предложил обнулить сельхозналог для производителей, занятых выращиванием овощей, сообщает областное правительство. Бизнес научили, как вернуть уплаченный по упрощенной схеме налог

"Губернатор ЕАО внёс предложение обнулить сельхозналог для товаропроизводителей, занятых выращиванием овощей – как в закрытом, так и в открытом грунте. Теперь это решение будет прорабатываться со всеми заинтересованными сторонами", — сообщается на официальном сайте правительства области.

Кроме того, по мнению Гольдштейна, земельные участки от муниципальных образований, которые не востребованы, могут быть отданы для выращивания овощей в открытом грунте. Отмечается, что увеличение собственного производства овощей позволит снизить цены в торговых сетях. В период начала сельскохозяйственного сезона губернатор области рекомендовал обратить особое внимание на стоимость запасных частей к технике. Из Ленинского муниципального района поступила жалоба о четырехкратном повышении цен на них, уточнили в правительстве. Надзорные органы проведут проверку и дадут правовую оценку действиям предпринимателей.

Местный кабмин информировал также, что в автономии появится круглогодичный современный тепличный комплекс по выращиванию огурцов и помидоров. Его собираются построить в поселке Смидович. Проект разрабатывает ООО "Дар". Компания успешно работает в сфере сельского хозяйства с 2006 года и занимается выращиванием овощей по всей России.

"На сегодняшний день рассматривается запуск шести проектов в области сельского хозяйства, которые касаются растениеводства, переработки продукции, производства удобрений. Открытие новых предприятий в аграрном сегменте позволит сдержать цены на продукцию и сделать её доступной для жителей региона", – заявил губернатор.

Проект тепличного комплекса в Смидовичском районе планируется реализовывать постепенно — в течение нескольких лет. Уже в 2023 году инвесторы готовы организовать производство овощей на 10 гектарах, а к 2026-му — площадь тепличного комплекса вырастет до 40. Круглогодичный урожай, по расчётам инвесторов, составит 13 тысяч тонн огурцов и 19 тысяч тонн помидоров.