МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Россиянам в случае регистрации в качестве самозанятого предоставляется бонус (налоговый вычет) в размере 10 тысяч рублей. Как сказано в разделе о "Налоге на профессиональный доход" на сайте ФНС, этот бонус дается единоразово и расходуется постепенно. Россиянам рассказали, почему высокая пенсия - не всегда абсолютное благо

В случае, если самозанятый будет получать доход от физических лиц, то этот бонус в размере 10 тысяч рублей налоговая ставка будет уменьшена с 4% до 3%. Если услуги самозанятым будут предоставлены юридическим лицам — то с 6% до 4%.

После того как этот бонус будет полностью потрачен, то налоговые ставки снова будут 4% и 6% соответственно.

Поясняется, что потратить эти 10 тысяч рублей можно только для уплаты налога.

Помимо этого, бонус в 10 тысяч рублей также могут получить и пенсионеры, если зарегистрируются в качестве самозанятых. Поясняется, что пенсионер, зарегистрированный в качестве самозанятого, не считается трудоустроенным. Это связано с тем, что доходы самозанятых не облагаются пенсионными взносами. Значит, самозанятые пенсионеры смогут получить и пенсию (в объеме неработающего пенсионера), и бонус в 10 тысяч рублей.