МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. В странах Евразийского экономического союза может быть установлен порог, в пределах которого онлайн-магазины будут освобождены от двойного налогообложения, сообщили "Известиям" в Минпромторге. "Алроса" назвала плюсы отмены НДС на бриллианты для россиян

По словам главы Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, эта мера обсуждалась на Евразийском экономическом форуме в Бишкеке.

Соколов отметил, что с нынешнего года интернет-ритейлеры, работающие в рамках ЕАЭС, платят сразу два НДС — как в стране отправления товара, так и в стране назначения. Такая ситуация возникла в связи с тем, что в 2022 году заработали ряд изменений, ранее внесенных в национальные законодательства государств ЕАЭС. Примечательно, что компании из других государств не платят НДС в стране назначения.

Как заявили в Минпромторге, в настоящий момент обсуждается установление порога, в пределах которого интернет-магазины из страны ЕАЭС будут освобождены от уплаты НДС в стране назначения. Для решения этого вопроса необходимо внести соответствующие изменения в Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 года.

При этом в министерстве отметили, что сами государства пока не могут прийти к соглашению о величине обсуждаемого порога.