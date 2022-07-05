МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал снижение налогов, которое станет самым значительным за десять лет. ВВП Великобритании вырос в первом квартале

"Завтра мы проведем крупнейшее за десятилетие снижение налогов… Это ответственный и долговременный способ решения проблемы роста стоимости жизни и подготовки почвы для дальнейшего снижения налогов", — написал он в своем Twitter.

Лондон решил поднять порог для взноса в систему государственного социального страхования, зависящего от размера зарплаты, с 9 500 до 12 570 фунтов стерлингов. Как сообщил телеканал Sky News, такое решение позволит 2,2 миллиона британцев с низким заработком больше не осуществлять эту выплату. Кроме того, для 30 миллионов человек сумма взноса снизится, что позволит им сэкономить 330 фунтов стерлингов в год, отмечает Times.

По данным британского Бюро национальной статистики, годовая инфляция в Великобритании по итогам мая достигла 9,1% и обновила рекорд с 1982 года. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте.