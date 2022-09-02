МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России подписала соглашения о сотрудничестве и обмене налоговой информацией с правительствами ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба ФНС. ФНС будет быстрее рассматривать заявления россиян на налоговый вычет

"Делегация ФНС России по главе с заместителем руководителя Службы Константином Чекмышевым посетила Донецк и Луганск, где состоялись встречи с председателем правительства ДНР Виталием Хоценко и председателем правительства ЛНР Сергеем Козловым. В ходе встреч участники обсудили вопросы взаимодействия налоговых органов России с налоговыми органами ДНР и ЛНР, а также дальнейшие шаги интеграции налоговых систем. По итогам обсуждений ФНС России подписала соглашения о сотрудничестве и обмене налоговой информацией с правительствами ДНР и ЛНР", — говорится в сообщении.

Как отметил глава российской делегации, сейчас устраняются пробелы в регулировании работы бизнеса при взаимодействии России, Донецкой и Луганской народных республик. "Основная цель — создание понятной и прозрачной системы для работы предпринимателей. Наиболее актуальным для этого является открытый обмен налоговыми данными. Интеграция налоговых систем и систем регистрации и учета бизнеса очень важны на пути формирования единого экономического пространства", — подчеркнул Чекмышев.

Представители ДНР и ЛНР, в свою очередь, активно работают над привлечением в регионы большего количества предпринимателей и инвесторов, в том числе из Российской Федерации. Правительство продлило субсидирование кредитов на российские самолеты

Так, председатель правительства ДНР отметил, что местное законодательство республики практически идентично российскому. "ФНС России помогает нам, в том числе и с обеспечением информационными системами, которые находятся в Российской Федерации, и считаются одними из лучших по учету налогоплательщиков и их личным кабинетам. В России ими пользуются давно, и уже в ближайшее время эти сервисы будут доступны и нам", — заявил Хоценко.

Похожие направления экономической политики можно увидеть и в ЛНР. "Мы должны быть полностью готовы к тому, чтобы инвесторы и бизнес встретили у нас полное понимание правил работы, готовность работать по ним в интегрированной налоговой системе и не испытывали никаких проблем с регистрацией и налоговым учетом в сфере своей деятельности", — подчеркнул Козлов.