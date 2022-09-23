МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Действие порога беспошлинного ввоза товаров на территорию стран ЕАЭС в сумме 1000 евро продлили до 1 апреля 2023 года. Об этом заявила пресс-секретарь Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина. В ЕАЭС введут маркировку электронных сигарет

"Сегодня продлено действие беспошлинного ввоза товаров для физических лиц в 1000 евро до 1 апреля 2023 года", — сказала она по итогам заседания совета комиссии в пятницу.

По словам Малкиной, продление меры позволит поддержать граждан в условиях секционного давления и избежать дефицита товаров первой необходимости и товаров критического импорта.

Официальный представитель комиссии подчеркнула, что весной этого года совет комиссии повысил порог беспошлинного ввоза до 1000 евро для товаров, перевозимых перевозчиками или в почтовых отправлениях, а также ввозимых багажом всеми видами транспорта кроме воздушного или в пешем порядке. Такой порог был установлен на временной основе до 1 октября текущего года.