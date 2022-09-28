МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Минфин России оценивает дополнительные доходы бюджета от предлагаемого роста НДПИ на нефть в 2023-2025 годах в объеме 629 миллиардов рублей, следует из поправок в Налоговый кодекс РФ, внесенных в Госдуму.

"Законопроектом также предусматривается увеличение налоговой нагрузки в отношении организаций, осуществляющих добычу нефти, на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года", — говорится в пояснительной записке к внесенным поправкам.

"При реализации мер, устанавливаемых федеральным законом… ожидаются… дополнительные поступления НДПИ при добыче нефти в размере 208 миллиардов рублей в 2023 году, 213 миллиардов рублей в 2024 году, 208 миллиардов рублей в 2025 году", — отмечается в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

Таким образом, в сумме за три года рост НДПИ на нефть может дать бюджету 629 миллиардов рублей.

НДПИ НА ГАЗ

Минфин России оценивает дополнительные доходы бюджета от корректировки НДПИ на газ в 2023-2025 годах более чем в 2 триллиона рублей, следует из поправок в Налоговый кодекс РФ, внесенных в Госдуму.

НДПИ на газ оценивается в 628,3 миллиарда рублей в 2023 году, 699,9 миллиарда рублей в 2024 году и 749,6 миллиарда в 2025 году, суммарно — 2,078 триллиона рублей.

Законопроект предполагает дополнительные налоговые изъятия у "Газпрома" — ежемесячно по 50 миллиардов рублей с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года — и корректировку с 1 июля 2023 года налоговой ставки при расчете НДПИ на природный газ.

Согласно действующему законодательству (статье 342 Налогового кодекса), налоговая ставка при добыче природного газа из всех месторождений составляет 35 рублей за тысячу кубометров. При этом указанная налоговая ставка умножается на базовое значение единицы условного топлива (ЕУТ) и на коэффициент, характеризующий степень сложности добычи природного газа и (или) газового конденсата из залежи углеводородного сырья (КС).

Полученное произведение суммируется со значением показателя, характеризующего расходы на транспортировку газа горючего природного (ТГ). При этом по законопроекту к указанной налоговой ставке прибавится новый показатель — ККГ. Предполагается, что показатель с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года принимает значение 134, с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года — 285, а с 1 июля 2025 года — 305.

Ранее в июле было утверждено увеличение НДПИ для "Газпрома" в сентябре-ноябре 2022 года на 416 миллиардов рублей в месяц — суммарно на 1,248 триллиона рублей.