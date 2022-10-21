ЕРЕВАН, 21 окт — ПРАЙМ. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились об избежании двойного налогообложения при реализации товаров через электронные торговые площадки стран-участниц, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. ЕАЭС впервые определил источники и механизмы финансирования промкооперации

"Достигнуты договоренности по налогообложению — по налогу на добавленную стоимость товаров, которые реализуются через электронные площадки государств — членов союза. Фактически эта договоренность касается приведения права союза в соответствие с общемировой практикой, когда налогообложение осуществляется в стране, где осуществляется потребление товаров", — сказал зампред российского правительства.

Оверчук привел пример, что если электронная площадка, которая расположена в Казахстане, будет продавать товар в России российскому потребителю, то НДС будет собираться в РФ. "Тем самым мы исключаем двойное налогообложение при осуществлении торговли через электронные площадки. Это очень важно", — сказал он.

По его словам, страны договорились, что такая схема работы будет поддерживаться специально создаваемой аналитической информационной системой, которая позволит отслеживать такую торговлю и обеспечивать избежание двойного налогообложения.