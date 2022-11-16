МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили бюджетообразующий закон, который, в частности, увеличивает в 2023-2025 годах налоговую нагрузку на газовую и нефтяную отрасли страны. Совфед определил особенности налогообложения в новых российских субъектах

Документ предусматривает дополнительное изъятие у "Газпрома" в 2023-2025 годы по 50 миллиардов рублей в месяц, то есть суммарно 1,8 триллиона рублей. Также он предполагает корректировку с 1 января 2023 года налоговой ставки при расчете НДПИ на природный газ, а не с 1 июля, как предусматривала редакция первого чтения. Первоначально предполагалось, что совокупно эти меры позволят увеличить поступления по НДПИ на газ за три года более чем на 2 триллиона рублей.

Налог на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа в 2023-2025 годах законом повышается до 34% (в первом чтении – до 32%), что также увеличит доходы федерального бюджета в 2023 году. Причем это касается организаций – производителей СПГ, которые до конца 2022 года осуществили экспорт хотя бы одной партии такого газа.

Помимо этого, предусмотренное законом повышение налоговой нагрузки на нефтедобывающие организации должно увеличить поступления в бюджет от НДПИ на нефть в 2023-2025 годах суммарно на 629 миллиардов рублей. А временное увеличение (с 1 января по 31 марта 2023 года) ставок НДПИ на 380 рублей за тонну на все марки угля, кроме бурого, даст дополнительно бюджету порядка 30 миллиардов рублей, предусматривалось законом.

В то же время документ предусматривает сохранение учета ценовой скидки при определении демпфера на автомобильный бензин до конца 2025 года. Как ранее предполагалось, это сократит в 2023-2025 годах расходы федерального бюджета на предоставление демпфера на нефтяное сырье суммарно на 662 миллиарда рублей.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, для которых предусмотрен иной срок.