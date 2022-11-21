МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июля акциза на сладкие напитки. Соответствующий документ размещен на интернет-портале правовой информации.

Вылов водных биоресурсов рыбаками РФ

Путин повысил сбор за вылов рыбы и морепродуктов в России

Согласно тексту, размер акциза составит семь рублей за один литр.

Действие закона распространится на продукцию, которая:

  • упакована в потребительскую упаковку,
  • произведена с использованием питьевой или минеральной воды,
  • имеет в составе сахар, сироп или мед,
  • содержит углеводов более пяти граммов на 100 миллилитров,
  • не содержит более 1,2 процента этилового спирта.

Исключение сделают для напитков, произведенных и упакованных фирмами и индивидуальными предпринимателями из сферы общественного питания. Кроме того, акциз не будет взиматься с продукции, имеющей государственную регистрацию в соответствии с правом ЕАЭС.

Также закон не затронет обогащенную пищевую продукцию (кроме тонизирующих напитков и газировок, соки, нектары, морсы, сиропы, молоко, кисели, напитки из злаков и орехов, алкоголь с долей этилового спирта более 0,5 процента, различные виды сусла, квас.