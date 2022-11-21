Путин подписал закон о введении акциза на сладкие напитки
Путин подписал закон о введении акциза на сладкие напитки с 1 июля 2023 года
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июля акциза на сладкие напитки. Соответствующий документ размещен на интернет-портале правовой информации.
Согласно тексту, размер акциза составит семь рублей за один литр.
Действие закона распространится на продукцию, которая:
упакована в потребительскую упаковку,
произведена с использованием питьевой или минеральной воды,
имеет в составе сахар, сироп или мед,
содержит углеводов более пяти граммов на 100 миллилитров,
не содержит более 1,2 процента этилового спирта.
Исключение сделают для напитков, произведенных и упакованных фирмами и индивидуальными предпринимателями из сферы общественного питания. Кроме того, акциз не будет взиматься с продукции, имеющей государственную регистрацию в соответствии с правом ЕАЭС.
Также закон не затронет обогащенную пищевую продукцию (кроме тонизирующих напитков и газировок, соки, нектары, морсы, сиропы, молоко, кисели, напитки из злаков и орехов, алкоголь с долей этилового спирта более 0,5 процента, различные виды сусла, квас.
https://1prime.ru/nalogy/20221121/838893259.html
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