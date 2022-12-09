В Минфине назвали условие исключения ОАЭ из "черного списка" офшоров
Замглавы Минфина Сазанов: ОАЭ исключат из "черного списка" при введении налога на прибыль
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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Минфин РФ готов обсуждать исключение ОАЭ из своего "черного списка" офшоров только после введения в стране налога на прибыль, Россия уже направила в ОАЭ официальный запрос на эту тему, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
"Касательно "черного списка" и ОАЭ: как только ОАЭ введут у себя налог на прибыль, это можно будет обсуждать", — сказал Сазанов на налоговой конференции "Ведомостей", отвечая на вопрос об исключении государства из "черного списка" офшорных юрисдикций.
"Пока это безналоговая гавань, они останутся в списке. Им направили официальный запрос, пока ждем ответа", — добавил замминистра финансов.
Минфин формирует перечень низконалоговых юрисдикций, которые используются для офшорного владения российскими активами. Регистрация в одной из таких юрисдикций позволяет собственникам снижать налоговые выплаты.
При этом в прошлом году в России был принят закон, запрещающий компаниям, которые на 25% и более прямо или косвенно контролируются из этих офшоров, пользоваться господдержкой.
https://1prime.ru/nalogy/20221209/839113325.html
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