МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Минфин РФ готов обсуждать исключение ОАЭ из своего "черного списка" офшоров только после введения в стране налога на прибыль, Россия уже направила в ОАЭ официальный запрос на эту тему, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. ФНС включила Канаду и Каймановы острова в "черный список"

"Касательно "черного списка" и ОАЭ: как только ОАЭ введут у себя налог на прибыль, это можно будет обсуждать", — сказал Сазанов на налоговой конференции "Ведомостей", отвечая на вопрос об исключении государства из "черного списка" офшорных юрисдикций.

"Пока это безналоговая гавань, они останутся в списке. Им направили официальный запрос, пока ждем ответа", — добавил замминистра финансов.

Минфин формирует перечень низконалоговых юрисдикций, которые используются для офшорного владения российскими активами. Регистрация в одной из таких юрисдикций позволяет собственникам снижать налоговые выплаты.

При этом в прошлом году в России был принят закон, запрещающий компаниям, которые на 25% и более прямо или косвенно контролируются из этих офшоров, пользоваться господдержкой.